O ex-governador do Banco de Portugal revelou esta segunda-feira que a marca ‘Novo Banco’ foi cedida, à última da hora, pelo Millennium/BCP, que a tinha registada. Numa audição que durou mais de cinco horas, Carlos Costa contou que, nas derradeiras horas que antecederam a resolução no dia 3 de agosto de 2014, a DGCom (entidade que regula a Concorrência na União Europeia) perguntou ao Banco de Portugal qual era o nome da nova entidade financeira. “Novo BES” respondeu Carlos Costa. “Esse nome não pode ser”, disseram as autoridades europeias. A poucas horas de se fechar o prazo para a resolução o nome ‘Novo Banco’ foi cedido pelo BCP, que já a tinha registado.









Em relação à queda do BES, Carlos Costa disse que o banco quebrou em virtude dos 1,5 mil milhões em títulos colocados na empresa suíça Eurofin. Uma operação que “surpreendeu alguns elementos do próprio Conselho de Administração do BES”, adiantou

Sobre o capital inicial do Novo Banco, o ex-governador esclareceu que o Banco de Portugal queria um capital inicial de 5,5 mil milhões de euros, mas o valor foi de 4,9 mil milhões, após conversas com o Ministério das Finanças e a Comissão Europeia. “Foi o valor que fez o compromisso entre as três entidades”, disse, acrescentando em relação à venda que se estava a vender “um cabaz de fruta que está parcialmente apodrecida”.





Sobre a relação com Ricardo Salgado, Carlos Costa afirmou que “não houve nenhuma complacência nessa matéria. Mas houve um grande rigor do ponto de vista da constituição de provas, porque não basta ter sentimentos, não basta ter indícios”. O ex-governador revelou que, a partir de julho de 2010 teve, “pelo menos, 15 reuniões com Ricardo Salgado, e todas elas foram muito injuntivas”, acrescentando que a partir daquela data o BES ficou sujeito à “supervisão consolidada”.





Sigilo do relatório Costa Pinto “era uma obrigação”



O relatório Costa Pinto, documento de 500 páginas que analisou, de forma muito crítica, o comportamento do Banco de Portugal até à resolução do BES, foi mantido secreto por Carlos Costa, inclusive do Parlamento, porque a política de classificação de documentos assim o impôs. “O sigilo não era uma opção, era uma obrigação para os funcionários do banco”, disse esta segunda-feira Carlos Costa.