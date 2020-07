"A quebra está alinhada com as previsões da UE", diz ministro da Economia sobre contração histórica do PIB

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, reagiu esta sexta-feira à queda histórica do PIB de Portugal de 16,5%.Siza Vieira afirma que é preciso continuar a apoiar as empresas mas que a "quebra está alinhada com as previsões da UE".O ministro garante que estão a ser desenvolvidas medidas para atenuar os efeitos económicos da pandemia e que em junho houve já uma "ligeiríssima recuperação".