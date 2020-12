A retoma económica virá quando a procura se restabelecer, diz ministro da Economia

O ministro de Estado e da Economia defendeu esta sexta-feira que a retoma económica do país irá acontecer com o reestabelecimento da procura, sustentando a sua tese com base nos indicadores registados no terceiro trimestre deste ano.

Esta posição sobre a evolução da economia portuguesa foi assumida por Pedro Siza Vieira na Assembleia da República, durante a segunda ronda de perguntas do debate setorial com o Governo, na sequência de uma intervenção da deputada socialista e ex-secretária de Estado da Saúde Jamila Madeira.

Jamila Madeira referiu-se aos efeitos do consumo interno na recuperação económica verificada em Portugal no terceiro trimestre deste ano - um ponto em que Pedro Siza Vieira acrescentou também os efeitos da procura externa.

"A retoma virá quando a procura se restabelecer. O que explicou o crescimento muito significativo da economia portuguesa no terceiro trimestre deste ano não foram medidas do Governo. O que explicou foi a normalização da situação sanitária, foi a abertura dos mercados externos, com um extraordinário do desempenho das exportações de bens, que em outubro estiveram praticamente ao nível do mês homólogo do ano passado, e não apenas o consumo interno", advogou o ministro de Estado e da Economia.

De acordo com Pedro Siza Vieira, neste quadro, "as medidas do Governo visam preservar a capacidade produtiva das empresas e o emprego".

"De tal maneira que, quando regressar a procura, as empresas possam simplesmente começar novamente a produzir. Por isso, num contexto em que a procura não está ao nível desejável, tem de haver um complemento para permitir suportar custos fixos e manter o potencial de resposta", defendeu o "número dois" do executivo socialista.