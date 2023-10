Abono de família terá aumento de 22 euros

O valor do abono de família vai registar no próximo ano um aumento de 22 euros por cada criança ou jovem que recebe esta prestação mensal, apurou o CM. A medida vai ser inscrita na proposta do Orçamento do Estado de 2024, cuja entrega no Parlamento está prevista para esta terça-feira.



A valorização do abono de família, que corresponde a cerca de 25% de aumento por cada beneficiário desta prestação, abarca um universo estimado em 925 mil pessoas e representará um acréscimo para a Segurança Social na ordem dos 244 milhões de euros, segundo informação avançada ao CM.









