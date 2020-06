Acesso à tarifa social vai ser mais rápido

Vai ser mais rápido ter acesso à tarifa social na energia, que garante um desconto de 33,8% nos preços da eletricidade e de 31,2% no gás natural. Mais de 815 mil famílias economicamente vulneráveis beneficiam atualmente destas tarifas na eletricidade e no gás natural.





O Governo prepara-se para fazer alterações à lei que “têm como objetivo principal atualizar o processamento para uma base mensal”, permitindo atualizar com maior frequência a lista dos beneficiários da tarifa social, confirmou aofonte oficial. Num quadro de prolongamento de apoios sociais e perda de rendimentos, como o atual, a atualização passa de três para um mês.

Desde 2016, que a atribuição do desconto é automático, em função dos dados prestados pela Segurança Social ou pelo Fisco. Mas nada impede que, para acelerar o processo, o consumidor peça comprovativos à Segurança Social ou à Autoridade Tributária e os apresente no comercializador.





Os descontos são atribuídos aos beneficiários do complemento solidário para idosos, rendimento social de inserção, subsídio social de desemprego, abono de família e pensões sociais de velhice e de invalidez.





Podem também beneficiar as famílias com um rendimento total anual do seu agregado familiar se for igual ou inferior a 5808 euros.