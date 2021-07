O Montepio vai avançar com o leilão de 50,1% das ações que detém sob penhor da Groundforce. Ao todo, o banco recebeu seis propostas não vinculativas para comprar os títulos do patrão da empresa de ‘handling’, Alfredo Casimiro, sabe o CM. Entre as ofertas apresentadas está a do ex-gestor Paulo Neto Leite que se uniu a um fundo de investimento. O objetivo do banco é vender os títulos para cobrir a dí...