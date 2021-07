Ações do Benfica disparam para máximos de 17 meses após anúncio de John Textor

As notícias de que o milionário norte-americano John Textor continua interessado em comprar 25% do capital da SAD do Benfica e estará disposto a aumentar a proposta que teria feito a José António dos Santos, o empresário conhecido por "rei dos frangos", estão a fazer as ações da SAD das "águias" disparar na manhã desta sexta-feira.Os títulos da Benfica SAD avançam 22,5%, para os 4,41 euros, o valor mais elevado desde 25 de fevereiro do ano passado.E tem-se assistido a uma "corrida" às ações das "águias", com quase seis mil títulos a trocarem de mãos nos primeiros cinco minutos de negociação.A confirmação da renúncia de Luís Filipe Vieira da presidência do clube e do conselho de administração da SAD também podem estar a influenciar esta escalada.