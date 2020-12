O encerramento do Eurotúnel, que liga França a Inglaterra, devido à nova variante do vírus SARS-CoV-2, nos dias que antecederam o Natal, deu uma pequena amostra do caos em que se tornaria a entrada na Europa a partir de 1 de janeiro de 2021, com a entrada em vigor de tarifas económicas para transporte de mercadorias entre o Reino Unido e o espaço europeu. As filas de camiões que se prolongaram durante dezenas de quilómetros foram um sinal do que estava para vir.









Por isso, o acordo entre a UE e o governo inglês a uma semana de terminar o período de transição para a consumação do Brexit, permitiu às empresas e aos governantes respirarem de alívio. Assim, mantêm-se as mesmas regras de circulação de bens entre o Reino Unido e a UE, sendo posto de lado um cenário em que voltariam a ser implementadas tarifas comerciais determinadas pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

Se o desfecho não tivesse sido positivo, o Governo português arriscava-se a assumir funções na presidência da UE com o caos instalado na fronteira inglesa e com a questão das pescas a dar dores de cabeça.