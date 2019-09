Administrador do banco Montepio Luís Guimarães renuncia ao cargo

Luís Guimarães apresentou a renúncia aos cargos de administrador não executivo do banco Montepio e de presidente da Comissão de Auditoria, informou o banco à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)."[...]Informa-se que o senhor doutor Luís Eduardo Henriques Guimarães apresentou a sua renúncia ao cargo de vogal não executivo do Conselho de Administração do Banco Montepio, bem como ao cargo de Presidente da Comissão de Auditoria", refere a nota ao mercado.No mesmo comunicado, o Conselho de Administração do Montepio diz que "agradece o trabalho desenvolvido e a dedicação" de Luís Guimarães e que continua "comprometido e determinado na prossecução do plano de transformação em curso".