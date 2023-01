Existem dezenas de denúncias feitas pela Autoridade Tributária (AT) no Ministério Público (MP) contra advogados e solicitadores que açambarcavam as marcações para tirar o Número de Identificação Fiscal (NIF).



Segundo apurou o CM junto de fontes da AT, estas verdadeiras ‘redes’ esgotavam todas as vagas existentes nas diversas repartições de Finanças espalhadas pelo País, com o objetivo de revender este serviço a imigrantes que chegam ao nosso país e querem começar a trabalhar.









