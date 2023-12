A falência do BES é um manancial de receitas para os advogados: entre 2016 e 2022, a comissão liquidatária do antigo banco da família Espírito Santo gastou com um conjunto de 25 advogados, a título individual, e escritórios de advogados de 10 países um total de 10,8 milhões de euros. Os encargos com estes honorários no ano passado foram de 723 mil euros.









Ver comentários