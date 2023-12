Os aeroportos nacionais registaram, em outubro, 6,4 milhões de passageiros, um crescimento de quase 12% face ao ano passado. Ou seja, continuam a registar máximos históricos na movimentação de passageiros, como mostram as estatísticas desde o início do ano, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).









O número de passageiros movimentados, entre janeiro e outubro, aumentou 20,6% face ao mesmo período de 2022, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo INE. O desembarque médio diário de outubro fixou-se em 101,2 mil passageiros, mais 10,5 mil do que no mesmo mês do ano passado.

Nos 10 primeiros meses do ano, o Aeroporto de Lisboa movimentou 49% do total de passageiros (28,7 milhões), tendo crescido 21,3% quando comparado com o mesmo período do ano passado. O Aeroporto do Porto, que concentrou 22,4% do total de passageiros, aumentou 21,9% e Faro teve um crescimento de 18,3%. O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguido de França e Espanha.









Com este volume, não é de estranhar que os franceses da Vinci já tenham pago a concessão da ANA, cujo contrato é de 50 anos. De acordo com o ‘Público’, entre 2013 e 2022 os aeroportos portugueses produziram resultados líquidos que amortizaram na íntegra o investimento. Naquele período, a ANA lucrou 1437 milhões de euros, quando gastou 1200 milhões.