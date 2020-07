Aeroportos nacionais perdem milhões de passageiros

Os aeroportos nacionais registaram em maio o movimento de 82 mil e 100 passageiros, o que representa um decréscimo de 98,5% face ao período homólogo do ano passado (quando os viajantes ultrapassaram os cinco milhões). A diminuição do número de passageiros foi ainda mais acentuada em abril, quando passaram pelos aeroportos menos 99,4% de viajantes do que no mesmo mês de 2019.