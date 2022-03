No quarto trimestre de 2021, os aeroportos portugueses movimentaram 9,8 milhões de passageiros, um acréscimo de 212,9% em relação ao mesmo período de 2020, mas um resultado que fica 26,9% aquém dos números registados em 2019, revelam os dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. No transporte aéreo de mercadorias, a subida foi menos evidente, com mais 31,5% face a 2020 e uma redução de 2,9% em relação a 2019.





Nos outros meios de transporte, a tendência é semelhante para o período em análise. Os comboios transportaram 39,8 milhões de utentes entre outubro e dezembro de 2021, mais 40,6% do que 2020 e menos 18,9% do que em 2019. No entanto, no transporte ferroviário de mercadorias houve uma subida de 7,5% em comparação com 2020 e também uma subida de 3,9% face a 2019. O metro transportou 48,6 milhões de pessoas no mesmo período, mais 44,9% do que no ano anterior e menos 35,1% do que em 2019. Por via fluvial, houve mais 3,8 milhões de passageiros, um aumento de 37,2% em relação a 2020, mas uma descida de 29,2%. Por mar, as mercadorias sofreram um decréscimo de 1,2% face a 2020 e 3,6% face a 2019.