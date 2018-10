Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Afinal as contas para 2019 têm um défice de 0,5%

Governo não discrimina as poupanças a fazer.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 09:35

O Orçamento do Estado para 2019 terá um défice de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e não de 0,2% como foi anunciado pelo ministro das Finanças.



As contas estão no relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), um organismo que funciona junto do Parlamento e que ontem enviou o relatório para os deputados.



Para a UTAO o défice implícito aos mapas do orçamento, aquilo que é efetivamente votado pelos deputados, atinge 2193 milhões de euros e não os 1603 milhões de euros contabilizados por Mário Centeno.



Naquele documento, a UTAO diz que "o indício de sobre orçamentação contraria o princípio da transparência", acrescentando que a proposta que foi entregue para apreciação na Assembleia da República "não reflete nem especifica as poupanças que o Governo pretende realizar em sede de execução e este facto inibirá a avaliação precisa da evolução da execução orçamental".



O relatório elaborado foi realizado sem uma série de dados que a UTAO pediu ao Ministério das Finanças , mas em relação aos quais não recebeu resposta até ao dia 21 de outubro.