Afinal, quem vai receber apoio extraordinário de 240 euros anunciado pelo Governo?

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira o pagamento de uma prestação extraordinária de 240 euros para um milhão de famílias que recebem prestações mínimas ou que beneficiem da tarifa social da energia.

A medida será aprovada em Conselho de Ministros na quinta-feira e foi anunciada durante uma entrevista à revista Visão, que será divulgada na íntegra igualmente na quinta-feira.





"Em setembro, percebemos que era preciso responder à classe média, e aqueles 125 euros de apoio extraordinário coincidiram com o regresso às aulas, um tempo sempre de acréscimo de despesas para as famílias. Desta vez, em dezembro, encontrámos folga para esta medida, específica para as famílias mais vulneráveis, sejam pensionistas, sejam beneficiários de prestações sociais", afirma durante a entrevista à Visão.Os 240 euros serão pagos numa prestação única a partir do dia 23 de dezembro.O montante vai ser entregue pela Segurança Social, juntamente com a prestação normal, até ao final do ano.

O novo apoio extraordinário de 240 euros abrange todos aqueles que já receberam as duas prestações extraordinárias de 60 euros entregues este ano, no final do primeiro e segundo trimestre. Todas as famílias abrangidas pela tarifa especial de eletricidade ou que recebem prestações mínimas estão elegíveis para receber este novo apoio extraordinário.

As prestações sociais mínimas são, por exemplo, o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio social de desemprego.