Agência de controlo de mercados dos EUA processa plataforma Binance

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) processou esta segunda-feira a Binance, a maior plataforma de criptomoedas do mundo, por violar com as suas operações normas em vigor no país.

A ação, apresentada num tribunal federal de Washington acusa a empresa de gerir de forma irregular fundos dos utilizadores e de mentir a investidores e reguladores, entre outros pontos.

A SEC apresentou um total de 13 acusações contra a Binance e seu fundador, Changpeng Zhao, acusando-os de ignorar abertamente as leis bolsistas norte-americanas e de ganhar milhares de milhões de dólares em troca de colocar em "risco significativo" os ativos dos seus clientes.

De acordo com o documento apresentado no tribunal, a Binance permitiu, nomeadamente, que residentes nos Estados Unidos utilizem a sua plataforma, quando a empresa não está registada junto das autoridades norte-americanas.

"Zhao e as entidades da Binance não só conheciam as normas, como intencionalmente decidiram contorná-las e pôr em risco clientes e investidores, tudo numa tentativa de maximizar os seus próprios lucros", refere em comunicado o presidente do regulador norte-americano, Gary Gensler.