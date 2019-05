Agência financeira Fitch sobe perspetiva do 'rating' de Portugal para positiva

A agência de notação financeira Fitch melhorou esta sexta-feira a perspetiva do 'rating' de Portugal de estável para positiva, o que significa que pode subir o 'rating', que manteve em 'BBB', na próxima avaliação em novembro."A Fitch espera que o recente histórico de queda da dívida pública em relação ao PIB [Produto Interno Bruto] seja mantido", indica a agência de notação financeira no relatório divulgado esta sexta-feira.Este ano, antes da Fitch, a agência de 'rating' canadiana DBRS também melhorou a perspetiva do 'rating' de Portugal de estável para positiva, em 5 de abril.