Agências imobiliárias obrigadas a declarar suspeitas de ilícitos

As agências imobiliárias têm, a partir de segunda-feira, novas obrigações de identificação e diligência de clientes suspeitos de branquear capitais ou financiar terrorismo, ou dos quais duvidem da veracidade dos dados de identificação, segundo um diploma publicado esta sexta-feira em Diário da República.





O novo regulamento de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no setor do imobiliário determina a obrigatoriedade de recolher elementos de identificação de clientes, ou representantes, quando estejam em causa transações ocasionais a partir de 15 mil euros.