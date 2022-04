Os agricultores da região de Leiria voltaram esta quarta-feira a sair às ruas, desta vez no mercado de S. Mamede, no concelho da Batalha, para apelar por medidas que minimizem o efeito da escalada dos preços dos custos de produção no funcionamento do setor.





CM José Machado, presidente da Associação de Agricultores do Distrito de Leiria.



“Os agricultores têm uma vida instável. Não têm dinheiro para poder produzir [mais], e tudo quanto produzem é vendido por 25 tostões”, queixou-se aoJosé Machado, presidente da Associação de Agricultores do Distrito de Leiria.

Entre os feirantes, na sua esmagadora maioria pessoas de idade avançada, ligadas ao ramo há décadas, a situação só tem piorado nos últimos anos. “Os preços aumentaram e as pessoas têm pouco poder de compra”, lamentou Maria Almeida, que tomou conta do negócio de décadas do seu pai há cinco anos. Questionada sobre qual é o custo mais urgente, a agricultora foi perentória: “Precisamos de combustíveis mais baratos.”





Com os preços dos combustíveis e dos produtos agrícolas em flutuação permanente, é impossível aos profissionais do setor planear com segurança os próximos anos. “Não sabemos com o que podemos contar”, notou Helena Faustino.