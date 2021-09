Já estão abertas as candidaturas para a décima edição do Prémio Nacional de Agricultura, uma iniciativa que conta com a parceria entre o BPI, o Correio da Manhã e o ‘Jornal de Negócios’, e com o patrocínio do Ministério da Agricultura e apoio da PwC.Durante a sessão de lançamento da iniciativa, que este ano decorreu na Agroglobal, todos os intervenientes sublinharam que a agricultura foi um setor resiliente durante a pandemia.