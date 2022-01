Os contratos públicos ascenderam a 11,7 mil milhões de euros o ano passado, com a figura do concurso públicos a ganhar mais peso, de acordo com os documentos reportados ao Portal Base. Apesar do travão introduzido em 2018, com a figura da consulta prévia, os ajustes diretos continuam a ocupar o segundo lugar, na forma de o Estado fazer negócios com os fornecedores.