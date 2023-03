A taxa de inflação terá diminuído, pelo quarto mês consecutivo, para 8,2%, em fevereiro de 2023, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgada esta terça-feira. No entanto, os preços dos alimentos não transformados continuam acima da média, tendo superado 20% em fevereiro, em termos homólogos.









