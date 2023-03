Os preços do conjunto dos bens alimentares e bebidas não alcoólicas aumentaram, em média, 21,5% em fevereiro deste ano face ao mesmo mês do ano passado, um acréscimo de quase um ponto face ao mês precedente (20,6%). A inflação registada nos alimentos e bebidas constitui o valor mais elevado desde maio e 1985, de acordo com informação avançada esta sexta-feira pelo INE.









