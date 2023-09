O Governo está a preparar uma redução do IRS para 2024, no âmbito do Orçamento do Estado, que irá abranger os salários brutos entre 1000 euros e 3500 euros por mês.



A ideia prioritária do executivo de António Costa é aliviar a carga fiscal sobre a classe média, em 2024, para aumentar o rendimento disponível das famílias.









