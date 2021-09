As famílias com rendimentos até cerca de 60 mil euros deverão sentir um alívio no IRS no próximo ano. A medida, que vai integrar o Orçamento do Estado para 2022, deverá beneficiar cerca de 1,5 milhões de agregados.Com a intenção já anunciada pelo primeiro-ministro de desdobrar o terceiro e o sexto escalões do imposto, deverão ser revistos também os limites dos escalões intermédios bem como as taxas a aplicar a cada um deles.