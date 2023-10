O Banco de Portugal reviu em alta a projeção anterior da taxa de juro Euribor, antecipando um agravamento superior no próximo ano. A instituição liderada por Mário Centeno prevê assim que as prestações mensais dos empréstimos da casa continuem a pressionar os orçamentos das famílias em 2024.



A previsão aponta para um valor médio da taxa Euribor a 3 meses de 3,7% para 2024, uma antevisão com base nas expectativas implícitas nos contratos de futuros.









