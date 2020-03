Alojamento local disposto a ceder casas a profissionais de saúde que necessitem de estar isolados e deslocados

O setor do alojamento local está disponível para ceder apartamentos e casas a profissionais de saúde que necessitem de estar isolados ou deslocados da sua residência para o combate à covid-19.O repto foi lançado por uma empresária do setor, Carla Costa Reis, nas redes sociais. "Querem considerar a hipótese de, havendo um aumento exponencial do surto (como se espera) e havendo necessidade de os profissionais de saúde terem de se deslocar geograficamente para darem assistência a hospitais que precisem, criarmos um banco de alojamentos disponíveis para estas pessoas?", sondou.Desde então, vários proprietários têm dado uma resposta positiva ao desafio. "A resposta tem sido emocionante, de tão pronta e generosa", diz Carla Costa Reis.Neste momento, o setor aguarda que as autoridades competentes viabilizem a ideia. Esta é também uma resposta perante a queda de reservas do alojamento local devido aos receios ligados ao coronavírus.