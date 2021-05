Alojamento turístico inverte queda em abril com 460 mil hóspedes

O alojamento turístico recebeu 460 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas em abril, aumentando 762,6% e 510,8% face a abril de 2020, respetivamente, invertendo a tendência descendente, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em abril, 47,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (60,4% em março)", informa o instituto na sua publicação, hoje divulgada.

Esta recuperação em abril do setor do alojamento turístico, que em março tinha registado descidas de 59% nos 283,7 mil hóspedes recebidos e de 66,5% nas 636,1 mil dormidas registadas, é ressalvada pelo INE como continuando "a grande distância" do nível de abril de 2019, sem o impacto da pandemia de covid-19, quando os hóspedes e as dormidas diminuíram, respetivamente, 80,3% e 84,2%.