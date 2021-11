O Governo vai leiloar a exploração de 262,5 megawatts (MW) de energia solar em sete barragens do País. “O maior projeto solar flutuante do Mundo” será no Alqueva, que terá uma capacidade de produção instantânea até 100 MW, anunciou esta quarta-feira o secretário de Estado Adjunto e da Energia João Galamba, durante a apresentação daquele que será o terceiro leilão solar, mas o primeiro em superfícies flutuantes.