Altice retira pedido de insolvência da Oni após acordo sobre dívida

Em contrapartida a dona da Meo retirou o pedido de insolvência, de acordo com o Eco.

10:01

A Oni já pagou mais de metade da dívida que tinha junto da Altice Portugal e estipulou um plano de pagamento do restante valor, avança o Eco esta terça-feira, 6 de Novembro, que cita fontes do mercado.

A dívida da Oni, detida pela Nowo, ascendia a cerca de oito milhões de euros, de acordo com a mesma fonte.

Em contrapartida, a dona do Meo decidiu retirar o pedido de insolvência que tinha apresentado.

A Oni é uma empresa de telecomunicações empresariais, detida pela Nowo (antiga Cabovisão), a empresa que ficou responsável dela distribuição dos direitos televisivos da Eleven Sports em Portugal. A Champions, a Fórmula 1 e as ligas de futebol alemã, francesa e espanhola são alguns dos conteúdos adquiridos pela Eleven Sports.

O acordo entre a Nowo e a Eleven Sports determina que a Nowo negoceie a distribuição do canal com as outras operadoras: Meo, Nos e Vodafone. Porém, até ao momento, não é conhecido nenhum acordo.

O Eco adianta que o acordo de pagamento de dívida agora alcançado não está relacionado com a partilha de conteúdos.