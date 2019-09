Altice rompe contrato de cabos e abre guerra nas telecomunicações

A Altice Portugal denunciou o contrato assinado em 2017 com a Infraestruturas de Portugal, através da IPTelecom (IPT), que visava enterrar cabos de telecomunicações.Esta rescisão terá apanhado as restantes partes "de surpresa", o que conduziu a uma troca de comunicados entre a empresa e o Governo.O protocolo surgiu depois dos incêndios de Pedrógão Grande, com vista à utilização de infraestruturas do canal técnico rodoviário, mas a dona da Meo argumenta agora que não teve condições para o cumprir."Há mais de um ano e meio que a Altice tem aguardado pela reunião de todas as condições necessárias para a efetiva concretização do referido contrato, as quais não só não foram viabilizadas, como, ainda, foi a todo o tempo obstaculizada pela Infraestruturas de Portugal (IP) e pela IPT", explica em comunicado. A IP nega e diz que "não se reconhece fundamento para uma eventual denúncia do contrato", garantindo que "sempre mostrou disponibilidade para aceder às exigências colocadas pela Altice".Também o Governo, através do Ministério das Infraestruturas, fez saber que "foi com enorme surpresa" que teve conhecimento "pelos jornais" desta decisão.Num segundo comunicado, a Altice assegurou que quer a IPTelecom quer o Governo foram informados da "denúncia do contrato nos dias 5 e 8 de agosto".O contrato assinado em 2017 tinha por objetivo a instalação de um total de mil quilómetros de cabos com utilização de Canais Técnicos Rodoviários (CTR) até 2019."Neste momento existem apenas cerca de 100 quilómetros de cabos enterrados, mas que nem sequer estão em funcionamento", garantiu esta terça-feira a Altice Portugal, através de comunicado, acrescentando que "nunca conseguiu estabelecer as ligações da sua própria rede aos canais técnicos, mais uma vez por obstáculos colocados pela IPT e pela IP".