Altri distribui dividendos e ações da Greenvolt pelos acionistas a partir de terça-feira

A Altri começa a distribuir pelos acionistas um dividendo de dez cêntimos e ações da Greenvolt a partir de terça-feira, a diantou o grupo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, a Altri informou os acionistas de que "a partir do próximo dia 20 de julho de 2021 serão distribuídos bens aos acionistas da Altri, SGPS, S.A. a realizar uma parte em espécie, sob a forma de distribuição de ações representativas do capital social da Greenvolt, e uma parte em numerário sendo agente pagador o Banco BPI".

O pagamento será realizado de duas formas, explicou o grupo, sendo a primeira com dinheiro, ou seja, 10 cêntimos "por cada ação representativa do capital social da Altri (sujeito a retenção de IRS/IRC de acordo com as regras de tributação aplicáveis e taxas em vigor à data de pagamento)" e a segunda "em espécie".

Neste último caso, a Altri irá distribuir uma "ação representativa do capital social da Greenvolt -- Energias Renováveis, S.A. por cada 55 ações representativas do capital social da Altri".

Em 02 de julho, a Altri anunciou que iria distribuir aos acionistas uma ação da Greenvolt por cada múltiplo de 55 ações da Altri e 10 cêntimos por cada ação da empresa, no âmbito da admissão em bolsa da sua subsidiária para as energias renováveis.

Os princípios a que obedecerá a distribuição de dividendos em espécie e de bens aos sócios, até um máximo de cinco milhões de ações ou até 5% do capital social e direitos de voto da sociedade -- no âmbito da admissão à negociação da totalidade das ações da Greenvolt e conforme deliberado em assembleia-geral em 30 de abril passado -- constam de um comunicado enviado nesse dia pela Altri à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em causa estão, assim, ações ordinárias até um máximo de 5% do número total de ações representativas do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt "em momento imediatamente anterior ao lançamento do processo que conduzirá à admissão à negociação no Euronext Lisbon da totalidade das ações representativas do capital social da Greenvolt (IPO), ou seja, até um número máximo de 3.750.000 ações representativas do capital social e dos direitos de voto da Greenvolt".

Quanto ao dividendo a distribuir, será de 10 cêntimos por cada ação representativa do capital social da Altri, num valor que, "em todo o caso, não será superior ao montante global máximo de 20.513.167,20 euros".

São elegíveis para esta distribuição os acionistas que forem titulares de ações representativas do capital social da Altri às 23:59 do dia 08 de julho de 2021, a cada um dos quais será então atribuída "uma ação representativa do capital social da Greenvolt por cada múltiplo de 55 ações representativas do capital social da Altri" e "atribuído o montante de 0,10 euros por cada ação representativa do capital social da Altri".

A Greenvolt entrou em bolsa esta semana, depois de uma Oferta Pública Inicial (IPO), com cada ação a valer 4,25 euros.

A empresa anunciou no mês passado um IPO de cerca de 150 milhões de euros, dirigido a investidores qualificados, com aumento de capital reservado adicional e simultâneo de 56 milhões de euros como contrapartida da aquisição da polaca V-Ridium.