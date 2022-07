Álvaro Sobrinho, ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA) e um dos principais acionistas da SAD do Sporting através da Holdimo com 29,9%, será acusado no processo que investiga o financiamento e a falência do banco, apurou o CM. Entre os crimes imputados ao banqueiro angolano, numa acusação que tem mais de mil páginas, estão burla qualificada, branqueamento de capitais, fraude fiscal e falência fraudulenta.









Ver comentários