Álvaro Sobrinho desviou 9,3 milhões de euros

O ex-presidente do Banco Espírito Santo Angola (BESA) desviou e apropriou-se de 9,3 milhões de euros, defende a acusação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).Álvaro Sobrinho, que também é um dos principais acionistas do Sporting (através da sociedade Holdimo), é acusado de abuso de confiança agravado, de burla qualificada e de branqueamento agravado, por factos ocorridos entre 2007 e julho de 2014.Estão também acusados dos mesmos crimes o ex-administrador do BESA e presidente da Escom, Hélder Bataglia, bem como o antigo presidente do BES Ricardo Salgado e os ex-administradores Amílcar Pires e Rui Silveira.Este último "conhecia o real estado da carteira de crédito do BESA e as vicissitudes que a envolviam", nomeadamente os contornos da garantia soberana de quatro mil milhões de euros assinada pelo ex-Presidente angolano, José Eduardo dos Santos.