O juiz que está a julgar Ricardo Salgado, no processo Marquês, diz que a doença de Alzheimer de que sofre o ex-banqueiro não afeta a sua capacidade de defesa nem sequer é motivo para suspender o julgamento.No despacho, a que o CM teve acesso, o juiz Francisco Henriques refere que "a deficiência cognitiva, ou seja, a capacidade de reproduzir memórias, não é de todo impeditiva do exercício do direito de apresentar pessoalmente em julgamento a versão dos factos passados".