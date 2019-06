Ana Paula Vitorino salienta distinção para o setor do Mar

Óscares do Turismo Europeu

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, manifestou este domingo a sua satisfação pelo facto de o Porto de Lisboa ter conquistado pelo quarto ano consecutivo, e pela quinta vez, o prémio de melhor porto de cruzeiros da Europa, no âmbito dos World Travel Awards."Este prémio atribuído ao setor do Mar [...] traduz o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido no reforço da importância da economia azul para o nosso país", salientou.O Terminal de Cruzeiros de Lisboa teve a seu lado para a nomeação de melhor porto de cruzeiros da Europa as cidades de Antalya, Barcelona, Copenhaga, Kusadasi, Amesterdão, Heraklion, Istambul, Marselha, Pireus, Southampton, Split e Veneza.