Anacom aplicou coimas de 903 mil euros à Vodafone, NOS e Meo

Maior fatia pertence à Vodafone.

Por Lusa | 17:03

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) aplicou um total de 903 mil euros em coimas nos meses de abril e maio por problemas verificados no setor das telecomunicações às operadoras Vodafone, NOS e Meo, foi esta quarta-feira anunciado.

Segundo uma informação publicada no 'site' do regulador, a maior fatia destas coimas diz respeito à Vodafone, empresa que foi multada em 462 mil euros por ter "rejeitado automaticamente [...] 32 pedidos eletrónicos de portabilidade relativos a 25 diferentes números", não ter concluído "os processos de portabilidade relativos a 131 diferentes números dentro do prazo legalmente estabelecido para o efeito" e ainda por não ter pago, "pelo menos em tempo útil, a 143 assinantes as compensações que lhes eram devidas".

Segue-se a NOS, à qual foi aplicada uma coima de 360 mil euros por ter "rejeitado automaticamente [...] 20 pedidos eletrónicos de portabilidade relativos a dois diferentes números", não ter concluído "os processos de portabilidade relativos a 79 diferentes números dentro do prazo legalmente estabelecido para o efeito", não ter pago, "pelo menos em tempo útil, a 98 assinantes as compensações que lhes eram devidas" e ainda por ter apresentado "pedidos de portabilidade relativos a três números que não estavam fundamentados em documentos válidos".