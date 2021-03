Antigo administrador do banco revela que Carlos Costa garantiu capitalização pública do BES

O antigo administrador do BES e Novo Banco, José Honório, disse no parlamento, esta quarta-feira, que o antigo governador do Banco de Portugal (BdP), Carlos Costa, lhe assegurou que teria lugar uma capitalização pública do banco caso houvesse problemas.

Na sua audição na comissão parlamentar de inquérito das perdas no Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução, José Honório explicou que inicialmente não fazia parte dos seus planos ir para o BES, mas que falou com o governador do Banco de Portugal (BdP), que lhe pediu que aceitasse por se tratar "de uma missão patriótica de superior interesse nacional".

"O dr. Vítor Bento [antigo presidente do BES/Novo Banco] tinha-me dito no dia anterior mais ou menos as mesmas palavras, que era uma missão patriótica, que também lhe tinham colocado o assunto a ele dessa forma", prosseguiu, em resposta ao deputado do PAN André Silva.