António Costa anuncia linhas gerais da presidência portuguesa da UE

Costa enumerou as linhas gerais, entre elas a recuperação económica, com a preparação de planos de recuperação devido à Covid-19; o reforço do pilar social da UE, para que "ninguém fique para trás". Costa reforçou ainda que "ficou muito claro que a UE tem de ter política e visão global da saúde" e congratulou o grupo pelo desenvolvimento do processo de compra comum da vacina de forma a assegurar a imunidade à escala europeia. O terceiro pilar, anunciou Costa, passa por reforçar a autonomia estratégica, mas mantendo-se aberta ao Mundo, sublinhando a necessidade de reafirmar relações entre Europa e África e as relações transatlânticas, nomeadamente entre a América do Norte e a América Latina.



"É tempo de agir", reforçou o primeiro-ministro.



