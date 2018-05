Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa confirma redução do IRC para empresas do interior

Primeiro-ministro já tinha dado a entender a intenção de aplicar esta medida.

17:34

O primeiro-ministro António Costa confirmou durante o debate quinzenal, no Parlamento, que vai ser reduzido o IRC às empresas situadas no interior do país.



A confirmação foi dada esta quarta-feira à tarde, depois de António Costa já ter dado a entender a intenção de aplicar esta medida, na passada sexta-feira.



Com este anúncio, as empresas do interior vão beneficiar de uma redução que pode chegar à coleta zero, que depende do número de postos de trabalho criados.



Para as pequenas e médias empresas no interior, o primeiro-ministro revelou ainda que haverá também a criação de uma linha de crédito de 100 milhões de euros.