António Costa quer que exportações representem 50% do PIB nesta década

O primeiro-ministro afirmou este domingo que o Governo pretende garantir que, nesta década, as exportações representam mais de 50% do PIB, considerando que a escolha de Portugal como país parceiro da feira de Hannover poderá ajudar nesse desígnio.

Num encontro com empresários portugueses na feira de Hannover -- que o primeiro-ministro vai inaugurar, hoje às 18:00 (17:00 de Lisboa), o chanceler alemão, Olaf Scholz -- António Costa sublinhou que a escolha de Portugal como país parceiro do certame é uma "enorme oportunidade" para as empresas portuguesas, uma vez que se trata da "maior montra mundial de quem produzir ou presta serviços para a indústria".

"Para o país é também da maior importância, porque temos todos uma meta, que é, nesta década, garantirmos que as exportações passam a representar mais de 50% do nosso Produto Interno Bruto (PIB), e isso só se faz tendo cada vez serviços e bens de maior valor acrescentado", frisou o primeiro-ministro.