O ex-governador do Banco de Portugal (BdP) Carlos Costa acusou ontem o primeiro-ministro, António Costa, de intromissão política junto do supervisor bancário num caso que envolveu Isabel dos Santos, argumentando que o confirmou numa mensagem escrita que lhe enviou.



“Esta semana, no mesmo dia em que anunciava um processo judicial, o senhor primeiro-ministro enviou-me uma mensagem escrita em que reconhece que me contactou para me transmitir a inoportunidade do afastamento da engenheira Isabel dos Santos”, disse o antecessor de Mário Centeno, numa intervenção na apresentação do livro “O Governador”, na Fundação Gulbenkian, em Lisboa.









