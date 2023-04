O primeiro-ministro salientou ontem que o IVA zero aplicado a bens alimentares essenciais é temporário, na ordem dos seis meses, e que os “incentivos” serão gradualmente retirados à medida que se registar uma desaceleração da inflação. A menos que esta não ceda, admitiu António Costa, em declarações aos jornalistas, depois de ter visitado dois hipermercados na zona de Telheiras, em Lisboa, para assinalar a entrada em vigor da medida do Governo que baixou de 6% para 0% o IVA de um conjunto de bens alimentares classificados como essenciais.“A expectativa é que, ao longo dos seis meses, a inflação evolua num sentido que permita ir retirando os incentivos”, explicou o primeiro-ministro. “Se não for assim, teremos de nos sentar outra vez à mesa e ver o que podemos fazer”, completou António Costa.