Este será o primeiro debate da presente sessão legislativa com a presença de António Costa, num momento em que Governo, PCP, PEV, Bloco de Esquerda e PAN ainda estão longe de concluir o processo negocial para a viabilização da proposta de Orçamento do Estado para 2022, documento que entrará na Assembleia da República na próxima segunda-feira.

Rui Rio, do PSD, referiu que o "Governo reverteu a privatização da TAP e é um erro que estamos todos a pagar". "É falta de respeito os impostos do País", disse o deputado. O primeiro-ministro, António Costa, disse que a TAP está, neste momento, em recuperação. "A nossa convicção é que até ao final do ano a Comissão Europeia viabilize a recuperação económica da TAP". O líder do PSD voltou a insistir que "a TAP viveu sempre do dinheiro dos portugueses". António Costa contrariou ao dizer que "desde os anos 90 até esta crise o Estado não injetou dinheiro na TAP, estava impedido de fazê-lo". "Não há plano B, apenas há plano A": O primeiro-ministro disse que só há um plano para a recuperação da TAP e está dependente da Comissão Europeia.

O primeiro-ministro, António Costa, começou o debate a responder ao CDS-PP referindo que o "PRR não é fição". António Costa realça que o Governo pretende um desagravamento do IRS para a classe média e um forte apoio fiscal às novas gerações no Orçamento do Estado.



O primeiro-ministro adianta que não há indicações para o aumento do preço dos combustíveis.



António Costa diz que "os políticos têm de deixar de ser sonsos sobre as questões climáticas" e refere que a taxa de carbono vai manter-se.



Cecília Meireles, do CDS, questiona se o Governo consegue garantir que os portugueses com os mesmos rendimentos IRS não vão pagar mais em 2021 do que pagaram em 2021.