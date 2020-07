António Costa: "Se tivesse que apostar, hoje será o dia para a solução da TAP"

António Costa admitiu esta quarta-feira que a TAP "está a caminho de uma solução estável". O primeiro-ministro falava na cerimónia de abertura de fronteiras entre Portugal e Espanha quando foi questionado sobre a situação da TAP, que poderá estar no limiar da nacionalização."Se tivesse que apostar, hoje será o dia para a solução da TAP", afirmou António Costa."Uma solução que assegure manter a companhia que é fundamental continuidade territorial, ligação ao mundo e para desenvolvimento económico do País" reforçou António Costa, adiantando que a solução será apresentada "se não hoje, nos próximos dias""Espero que negociada e por acordo com os nossos sócios privados, e não propriamente com um ato de imposição do Estado", disse o primeiro-ministro, assumindo que, caso seja necessária uma tomada de posição por parte do Executivo "cá estaremos para isso".