António Farinha Morais assume presidência do Conselho de Administração da CGD

O Governo elegeu a nova administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD), com Paulo Macedo a manter-se como presidente da Comissão Executiva e com António Farinha Morais, ex-BPI, a assumir a presidência do Conselho de Administração, segundo um comunicado.

A informação, divulgada pelo Ministério das Finanças, indica que, depois de "concluído com sucesso o processo de avaliação ("fit and proper") por parte do Banco Central Europeu, na sequência da proposta remetida em 29 de julho de 2021 ao Banco de Portugal, o Governo decidiu eleger o novo Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para o mandato 2021-2024".

De acordo com a tutela, "a nova composição do Conselho de Administração da CGD assenta numa estratégia de continuidade, com alguns elementos de renovação, nomeadamente o 'chairman' [presidente do Conselho de Administração], com vista a salvaguardar a estabilidade da gestão e a prossecução dos bons resultados nos próximos anos".