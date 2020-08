António Mexia investe 25.535 euros no aumento de capital da EDP

O presidente do Conselho de Administração Executivo da EDP, com funções suspensas, António Mexia, subscreveu 7.738 ações, num investimento de 25.535 euros, no aumento de capital de mais de mil milhões de euros do grupo.

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP informa hoje que António Mexia, com funções suspensas desde 06 de julho, optou pelo exercício dos direitos de subscrição no aumento de capital do grupo energético.

Além de António Mexia que adquiriu 7.738 ações por um preço médio ponderado de 3,30 euros, num total de 25.535,40 euros, informa que também a sua mãe - Maria da Graça Mexia - subscreveu 184 ações em 31 de julho, por 607,2 euros.