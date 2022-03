António Ramalho anunciou esta quinta-feira ao Conselho Geral e de Supervisão que vai sair do Novo Banco em agosto. O gestor cessa o mandato a meio e prepara um processo de transição "tranquilo", segundo terá explicado aos elementos daquele órgão do banco.Gestor comunicou ao Conselho Geral e de Supervisão do banco a sua intenção de abandonar as funções executivas a partir de agosto.