'Apagão' na rede de multibanco afeta caixas e pagamentos a nível nacional

A rede de caixas de Multibanco sofreu com problemas de funcionamento. O 'apagão' nos sistemas começou ao final da tarde desta sexta-feira, pouco depois das 19h00.Segundo relatou ao CM a funcionária de supermercado de Lisboa afetado pelo 'apagão', tratar-se-á de um problema que se repete em toda a rede nacional de caixas e pagamentos por Multibanco.Surante o 'apagão' não foi possível fazer quaisquer operações nas caixas Multibanco, assim como proceder a pagamentos que utilizem esta rede. Ao CM a SIBS garante que o problema já está resolvido.

"A SIBS informa que os problemas técnicos que afetaram a Rede MULTIBANCO já foram ultrapassados estando já a funcionar dentro da normalidade. Lamentamos os constrangimentos causados por esta situação", diz a empresa ao CM.

Estou no continente a fazer as compras do mês e o sistema multibanco foi a baixo, socorro ahahah